В Испании застрелили скандального советника Януковича - СМИ

Андрей Портнов. / © facebook.com/andrey.portnov

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В среду утром в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего украинского политика и эксрадеста президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщил источник, близкий к полицейскому расследованию, агентству Reuters.

По информации полиции Мадрида, звонок о стрельбе поступил примерно в 9:15 утра по местному времени. Инцидент произошел возле Американской школы – одного из самых элитных учебных заведений испанской столицы.

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По предварительным данным, Портнова застрелил один или несколько вооруженных лиц. Официально правоохранительные органы пока не обнародовали личность погибшего, однако источники подтвердили Reuters, что речь идет именно об Андрее Портнове.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче и считался одним из главных идеологов судебной реформы. Ему приписывали существенное влияние на формирование и функционирование судебной системы.

После событий Революции Достоинства в 2014 году он покинул территорию Украины.

Против Портнова открывали ряд уголовных производств, однако большинство из них впоследствии были закрыты или не доведены до суда.

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