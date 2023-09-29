Бывший "вагнеровец" вернулся домой и заживо сжег свою сестру

Наемника завербовали в ЧВК "Вагнер" в колонии, где он отбывал наказание за убийство.

В Нижегородской области РФ бывший "вагнеровец", вернувшийся домой с войны в Украине, облил бензином и заживо сжег свою сестру. Причиной убийства стала бытовая ссора.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После возвращения с войны 55-летний наемник с несколькими судимостями за убийства поселился дома у своей сестры в городе Заволжье. Однако отношения у них не сложились.

Вечером 28 сентября брат и сестра поссорились, и бывший "зек" и "вагнеровец" так разозлился, что облил женщину бензином, а затем поджег вместе с частным домом.

В результате сестра умерла, а сам убийца попал в больницу с ожогами рук второй и третьей степени.

Жестокого садиста задержали, он признался в содеянном. Теперь ему грозит новое наказание по статье об убийстве с особой жестокостью, если, конечно, "гуманный" российский суд не учтет "заслуги" наемника во время "специальной военной операции".

Ранее в Кремле заявили, что ЧВК "Вагнер" "де-юре" не существует. Такое заявление сделал спикер президента Путина Дмитрий Песков после гибели в авиакатастрофе бывших вожаков этой вооруженной группировки Пригожина и Уткина.

Напомним, британская военная разведка сообщила, что бывших наемников ЧВК "Вагнер" начали передислоцировать в Украину.

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