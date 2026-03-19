Бывшую переводчицу Путина назначили от ОБСЕ наблюдать за выборами в Венгрии

ОБСЕ оказалась в центре скандала / © Associated Press

Реклама

Венгерские правозащитные организации выразили обеспокоенность назначением бывшей переводчицы Владимира Путина Дарии Боярской на ключевую роль в международной миссии по наблюдению за выборами. Речь идет о парламентских выборах в Венгрии, которые пройдут уже в следующем месяце.

Об этом сообщает The Guardian.

Боярская, много лет работавшая в МИД России и принимавшая участие в переговорах на самом высоком уровне, в частности между Путиным и Дональдом Трампом, в настоящее время занимает пост старшей советницы в Парламентской ассамблее ОБСЕ (OSCE-PA). Именно он координирует миссию наблюдения за выборами в Венгрии.

Реклама

Предстоящее голосование может стать переломным. Премьер Виктор Орбан, находящийся у власти уже 16 лет и считающийся наиболее пророссийским лидером ЕС, рискует потерять контроль. На фоне этого растут опасения по поводу возможного влияния Москвы на избирательный процесс.

Правозащитники бьют тревогу

Венгерские общественные организации обеспокоены тем, что лицо с предварительными связями с российскими властями может иметь доступ к чувствительной информации. Как отметила сопредседатель Венгерского Хельсинкского комитета Марта Пардави, в ходе таких встреч обсуждаются вопросы политического давления, рисков фальсификаций и угроз для журналистов и правозащитников.

Она призвала ОБСЕ немедленно отстранить Боярскую от участия в миссии и ограничить ее доступ к конфиденциальным данным.

В ОБСЕ «полностью доверяют» Боярской

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла отверг эти упреки, назвав их безосновательными, и заявил, что полностью доверяет Боярской. По его словам, в 2023 году независимая проверка не подтвердила никаких подозрений в ее деятельности.

Реклама

Сама Боярская в комментарии подчеркнула, что соблюдает правила ОБСЕ, запрещающие сотрудникам получать указания от национальных правительств. Также в организации подчеркнули, что она не финансируется российскими властями.

Что говорят эксперты

В то же время эксперты по безопасности напоминают, что международные организации типа ОБСЕ часто становятся целями для разведывательных служб. По словам аналитика Андрея Солдатова, доступ к информации такого уровня автоматически привлекает внимание спецслужб, особенно со стороны России.

Дополнительные вопросы вызывает и тот факт, что Польша еще в 2022 году объявила Боярскую персоной нон грата, указав на риски национальной безопасности. Кроме того, по данным утечек из российских баз, она продолжала посещать РФ даже после начала полномасштабной войны против Украины.

На этом фоне ситуация вокруг миссии ОБСЕ в Венгрии приобретает дополнительную политическую чувствительность накануне выборов, которые могут изменить баланс сил в стране.

Реклама

Напомним, о сотруднице международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарье Боярской — экссотруднице МИД РФ и переводчице Владимира Путина — речь уже шла и раньше. В частности, в 2023 году было обнародовано расследование, в котором говорилось, что она имела доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.