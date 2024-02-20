ЦАХАЛ назвал количество уничтоженных боевиков ХАМАСа с начала войны в Газе: что не так с этой цифрой

Военные заявляют, что с 7 октября военно-воздушные силы нанесли более 31 000 ударов, в том числе более 1000 в Ливане и десятки на Западном берегу реки Иордан.

Армия обороны Израиля заявила в понедельник, 19 февраля, что войска убили около 12 000 из примерно 30 000 боевиков ХАМАСа в Секторе Газы с момента начала войны 7 октября, после того, как официальный представитель террористической группировки в Катаре заявил, что за четыре месяца конфликта потеряло половину этого количества – около 6 000 боевиков.

Об этом пишет The Times of Israel.

Считается также, что тысячи боевиков ХАМАС серьезно ранены и не могут воевать.

Цифры, обнародованные в понедельник израильскими военными, также показали, что израильская авиация нанесла более 31 000 ударов с 7 октября, в том числе более 1000 в Ливане и десятки на Западном берегу реки Иордан.

ХАМАС готов к продолжительной войне

Комментарии неназванного представителя ХАМАСа, сделанные 19 февраля, стали редким признанием со стороны террористической группировки, что она понесла значительные потери в боях в Газе, и, похоже, впервые сделала разницу между комбатантами и гражданскими лицами в количестве погибших в этой войне.

Официальный представитель также предупредил, что террористическая группировка имеет ресурсы для продолжения борьбы с Израилем и готова к длительной войне в Рафахе и Газе.

Война вспыхнула после массовых убийств, совершенных ХАМАС 7 октября, когда около 3000 террористов прорвались через границу в Израиль наземным, воздушным и морским путями, убив около 1200 человек и захватив более 250 заложников, преимущественно гражданских лиц, многие из которых испытали ужас. насилия.

Пообещав уничтожить ХАМАС и вернуть заложников Израиль начал воздушное и наземное наступление, которое, по его словам, нацелено на все районы Газы, где действует ХАМАС, стремясь при этом минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Комментарий Израиля

Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, заявило в понедельник, что с начала боевых действий в Газе было убито более 29 000 человек, хотя эти цифры не подвергаются независимой проверке и, как полагают, включают как гражданских лиц, так и членов ХАМАСа, погибших в Газе, в том числе в результате осечек собственных ракет террористических группировок Армия обороны Израиля заявляет, что 7 октября она убила около 1 000 террористов на территории Израиля в дополнение к 12 000 убитым в Газе с тех пор.

В декабре официальные представители ЦАХАЛ дали оценку, что на одного бойца в Газе приходится две смерти среди гражданского населения.

"Я не говорю, что это неплохо, что мы имеем соотношение два к одному", — сказал неназванный израильский чиновник в интервью AFP, отметив, что использование живых щитов является частью "основной стратегии" ХАМАС.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании гражданских лиц в качестве живых щитов, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка располагает оперативные базы под больницами, запускает ракеты из школ и укрытий, строит шахты тоннелей под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мече. также внедряется в среду гражданского населения в условиях продолжающейся войны.

По данным ЦАХАЛа, с 7 октября погибли 574 солдата – более половины из них во время наступления 7 октября – и еще 2 930 солдат были ранены.

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Более 31 000 авиаударов в Газе, Ливане и других фронтах

С начала войны военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по более чем 31 000 целям, принадлежащим ХАМАСу и другим террористическим группировкам, преимущественно в Газе (29 000 целей), а также в Ливане и на других фронтах, налетев более 186 000 летных часов.

Из них 26 000 ударов были нанесены истребителями, 3800 — ударными вертолетами и еще 3800 — беспилотниками.

Около 7000 ударов по Газе были немедленными запросами наземных сил на фоне наступления против ХАМАС. Ближайший удар по войскам был нанесен на расстоянии около 80 метров во время столкновения между 401-й бронетанковой бригадой и боевиками ХАМАС 18 ноября.

В Ливане ЦАХАЛ заявил в понедельник, что нанес удары по более чем 1000 объектам и позициям Хезболла с тех пор, как 8 октября террористическая группировка начала почти ежедневные нападения на израильские общины и военные посты вдоль границы в поддержку палестинцев в Газе.

Израиль открывает ответный огонь, предупреждая, что больше не будет терпеть присутствие Хезболлы вдоль ливанской границы, где она может попытаться совершить атаку, подобную массовому убийству, совершенному ХАМАСом 7 октября.

На Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ совершил 30 авиаударов по террористам, большинство из них во время контртеррористических рейдов.

С 7 октября войска арестовали более 3150 разыскиваемых палестинцев по всему Западному берегу реки Иордан, в том числе более 1350 связанных с ХАМАСом. По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, за это время было убито более 300 палестинцев на Западном берегу.

Неопределенное количество ударов было также нанесено ЦАХАЛом в Сирии против иранской активности и его марионеточных групп, а также против сирийской армии. Хотя израильские военные, как правило, не комментируют конкретные удары в Сирии, они признали, что за последнее десятилетие совершили сотни вылетов против поддерживаемых Ираном террористических группировок, пытавшихся закрепиться в стране.

Вертолетный парк ВВС Израиля также совершил около 500 медицинских эвакуаций из Сектора Газы, доставив в больницы более 1000 раненых солдат.

За время войны система ПВО малого радиуса действия "Железный купол" сбила тысячи ракет, система среднего радиуса действия "Праща Давида" — десятки, а система большого радиуса действия "Стрела" перехватила шесть снарядов.

ЦАХАЛ также находится в процессе закрытия нескольких устаревших батарей "Patriot", а вместо них будет подготовлен персонал для работы с "Железным куполом". Израиль планирует открыть новые батареи "Железного купола", первые в течение нескольких недель.

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