ЦАХАЛ окружил Газу: в ближайшее время могут начаться уличные бои с террористами — СМИ

Израильские военные уже в ближайшее время могут войти в Газу, которую они полностью оцепили. Прогнозируются уличные бои.

Об этом пишет The Times со ссылкой на израильские СМИ.

Как отмечается, когда израильские военные зайдут в город, могут начаться уличные бои с террористами ХАМАС — они прячутся в большой сети тоннелей. Представитель армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что "война достигла важной стадии", поскольку войска достигли побережья к югу от города.

"Теперь существуют Южная Газа и Северная Газа", – сказал Хагари.

Он также подчеркнул, что путь для ухода мирных жителей на юг остается открытым. В то же время "коллапс связи" в Газе еще больше усложнил передачу детальной информации о новом этапе военной спецоперации.

Напомним, что спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

Читайте также: