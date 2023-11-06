ЦАХАЛ окружил Газу: в ближайшее время могут начаться уличные бои с террористами — СМИ

Путь для ухода мирных жителей на юг остается открытым.
Израильские военные уже в ближайшее время могут войти в Газу, которую они полностью оцепили. Прогнозируются уличные бои.
Об этом пишет The Times со ссылкой на израильские СМИ.
Как отмечается, когда израильские военные зайдут в город, могут начаться уличные бои с террористами ХАМАС — они прячутся в большой сети тоннелей. Представитель армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что "война достигла важной стадии", поскольку войска достигли побережья к югу от города.
"Теперь существуют Южная Газа и Северная Газа", – сказал Хагари.
Он также подчеркнул, что путь для ухода мирных жителей на юг остается открытым. В то же время "коллапс связи" в Газе еще больше усложнил передачу детальной информации о новом этапе военной спецоперации.
Напомним, что спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
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