ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль: армия готовится отразить атаку десятков дронов

Иранским дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь территории Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля.

Об этом пишет Times of Israel.

Спустя примерно полчаса после запуска беспилотников государственные СМИ Ирана сообщили, что Исламская Республика запустила вторую волну дронов по Израилю.

Хагари заявил, что ВВС Израиля отслеживают дроны, которым потребуется несколько часов, чтобы добраться до территории страны. Он также предупредил, что будут сбои в работе GPS из-за работы перехватчиков.

Сообщается, что авиакомпания "Эль-Аль" отменила несколько рейсов в Тель-Авив из Таиланда из-за ожидаемого удара Ирана. Также по всему Израилю ограничены собрания и отменены занятия в школах.

С 00:30 часов 14 апреля Израиль закрывает свое воздушное пространство из-за атаки дронов.

Иран пригрозил атаковать Израиль из-за убийства семи членов КСИР, в том числе двух генералов, в сирийском Дамаске на прошлой неделе.

В ответ на угрозы премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же.

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