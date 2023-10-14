ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться: "Мы собираемся атаковать с большой силой"

Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам войны с палестинскими террористами в Секторе Газа. Она призывает палестинцев на севере эвакуироваться.

Об этом пишет The Times of Israel.

Что известно

Главный представитель вооруженных сил контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что они развернуты и полностью подготовлены к следующим этапам войны.

"Мы сосредоточены на Газе, но широко развернуты по всей стране, что позволяет нам действовать одновременно на всех аренах", – говорит он.

Как отметил Хагари, сотни тысяч палестинских гражданских лиц эвакуировались с северной части Газы на юг после предупреждений ЦАХАЛа о том, что они в скором времени нанесут массированные удары по этому району.

"Есть граждане, которые еще не эвакуировались. Любой, кто решает не эвакуироваться, подвергает опасности себя и свою семью. Мы будем атаковать большими силами в районах, которые были эвакуированы", – утверждает контрадмирал.

ХАМАС находится под давлением, отмечает он, пытается помешать эвакуации палестинского гражданского населения, потому что им прикрываются лидеры организации

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецназа ХАМАС Али Кади. Он возглавлял смертельную атаку на юг Израиля на прошлой неделе. Он был ликвидирован ударом беспилотника.

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