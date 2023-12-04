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ЦАХАЛ уничтожил здания Минюста и Верховного суда в Секторе Газа – момент взрыва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
165
Время на прочтение
1 мин
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ЦАХАЛ уничтожил здания Минюста и Верховного суда в Секторе Газа – момент взрыва

Подрыв зданий Минюста и Верховного суда в Секторе Газы/Фото: скриншот

Здания считались символами режима ХАМАС.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здания Министерства юстиции и Верховного суда в Секторе Газа.

Об этом пишут израильские СМИ.

На одном из видео, которое распространили в Сети, видно, как ЦАХАЛ нанес удар по зданиям. После этого поднимается огромный столб дыма.

Напомним, израильская армия начала действовать на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ обещает не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

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Дата публикации
Просмотры
165
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