ЦАХАЛ уничтожил здания Минюста и Верховного суда в Секторе Газа – момент взрыва

Армия Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здания Министерства юстиции и Верховного суда в Секторе Газа.

Об этом пишут израильские СМИ.

На одном из видео, которое распространили в Сети, видно, как ЦАХАЛ нанес удар по зданиям. После этого поднимается огромный столб дыма.

Напомним, израильская армия начала действовать на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ обещает не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

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