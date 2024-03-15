Царев ошарашил призывом вернуть "зерновое соглашение" с Украиной: в чем причина

Предатель Олег Царев призвал власти в Кремле возобновить действие "зернового соглашения", поскольку его расторжение не нанесло никакого вреда Украине, а лишь вызвало удары по российским кораблям.

На такое заявление обратил внимание в своем обзоре украинский журналист Денис Казанский.

По словам предателя, Украина продолжает вывозить свою продукцию по Черному морю, а для России выход из соглашения стал роковым.

Царев слезящимся голосом уверяет, что никогда не принимал участия в кампании по расторжению "зернового соглашения", поскольку считает, что "другого способа контролировать грузы Украины, транспортируемые по морю, нет".

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Денис Казанский иронически отметил, что понадобился целый год, чтобы "российский патриот" заметил, что "морская блокада" украинских потов государством-агрессором не сработала.

Более того, Царев начал разглагольствовать о "негласных договоренностях" о ненанесении ударов по российским кораблям во время действия "зернового соглашения". Теперь же украинские морские дроны пускают российские суда ко дну одно за другим.

"Если так пойдет и дальше, он [Царев] скоро начнет говорить, что на Украину вообще нападать не нужно было, поскольку от этого Россия не получила ничего, кроме вреда", — предположил Денис Казанский.

Напомним, в Российской Федерации осенью 2023 года заявили, что их не устраивают предложенные условия возобновления "зернового соглашения". Москва требовала выполнения своих требований, в частности, по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

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