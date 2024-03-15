Царев ошарашил призывом вернуть "зерновое соглашение" с Украиной: в чем причина

Бывший нардеп, предавший Украину и поддержавший государство-агрессора, сделал скандальное заявление.
Предатель Олег Царев призвал власти в Кремле возобновить действие "зернового соглашения", поскольку его расторжение не нанесло никакого вреда Украине, а лишь вызвало удары по российским кораблям.
На такое заявление обратил внимание в своем обзоре украинский журналист Денис Казанский.
По словам предателя, Украина продолжает вывозить свою продукцию по Черному морю, а для России выход из соглашения стал роковым.
Царев слезящимся голосом уверяет, что никогда не принимал участия в кампании по расторжению "зернового соглашения", поскольку считает, что "другого способа контролировать грузы Украины, транспортируемые по морю, нет".
Денис Казанский иронически отметил, что понадобился целый год, чтобы "российский патриот" заметил, что "морская блокада" украинских потов государством-агрессором не сработала.
Более того, Царев начал разглагольствовать о "негласных договоренностях" о ненанесении ударов по российским кораблям во время действия "зернового соглашения". Теперь же украинские морские дроны пускают российские суда ко дну одно за другим.
"Если так пойдет и дальше, он [Царев] скоро начнет говорить, что на Украину вообще нападать не нужно было, поскольку от этого Россия не получила ничего, кроме вреда", — предположил Денис Казанский.
Напомним, в Российской Федерации осенью 2023 года заявили, что их не устраивают предложенные условия возобновления "зернового соглашения". Москва требовала выполнения своих требований, в частности, по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.
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