"Царские" палаты с позолотой даже на унитазе: в Сети опубликовали фото дома российского взяточника-гаишника

"Царские" палаты с позолотой даже на унитазе: в Сети опубликовали фото дома российского взяточника-гаишника

Начальника Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Ставропольского края РФ Алексея Сафронова обвиняют в организации "мафии".

Во вторник, 20 июля, в российском городе Ставрополе арестовали чиновников управления ГИБДД (ранее — ГАИ). Фото дома главного гаишника Ставропольского края полковника Алексея Сафонова опубликовал в своем Telegram-канале российский депутат Думы Александр Хинштейн.

"Это могла бы быть резиденция какого-то монарха, но это всего лишь скромное жилье начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова", — подписал он опубликованы фото.

Интерьер помещений действительно оформлено с "царским" размахом, как говорится, "по-богатому". Часть снимков сделана в ванной комнате, в которой, как оказалось, установлены отделанные золотом раковина и унитаз.

По словам депутата, во время спецоперации российских правоохранителей была задержана почти вся верхушка управления — всего около 35 человек. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, превышение полномочий.

"По сути, на Ставрополье действовала настоящая мафия, наживались на всем: от "блатных" номеров и пропуска больших грузовиков до торговли песком", — написал Хинштейн.

Напомним, под Москвой рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево происходит масштабное секретное строительство. Стоимость строительства оценивается в 20-50 млрд рублей.

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