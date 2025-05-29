Cекс-скандал в Финляндии: в квартире чиновника снимали порно

Йирка Хакало / © Yle

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В Финляндии разразился политический скандал после того, как в квартире специального советника лидера Центристской партии Антти Кайкконена, Йирки Хакалы, было снято порнографическое видео.

Об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat.

Журналисты издания заявили, что нашли видео на платформе OnlyFans, установили его происхождение и подтвердили, что съемки проходили именно в квартире Хакалы.

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После публикации информации Хакала больше не будет исполнять обязанности советника. Это подтвердил генеральный секретарь партии Антти Сиика-ахо в комментарии Yle.

Он отметил, что Хакала «перейдет на другую должность в партии», но отказался уточнить, о какой именно роли идет речь.

«Я не буду комментировать детали и не буду отвечать на вопрос о причинах изменений», — сказал Сиика-ахо.

Сам Кайкконен также отказался от комментариев. В ответ на запрос журналистов Yle он направил только текстовое сообщение: «Без комментариев».

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По имеющейся информации, Хакала находится на больничном.

Напомним, Европейская комиссия начала официальное производство против популярных платформ контента для взрослых — Pornhub, XNXX, XVideos и Stripchat. Причина — возможные нарушения положений Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), в частности, в сфере защиты детей от вредоносного контента.

Как указано в прессрелизе, платформы подозревают в том, что они не обеспечивают надежную проверку возраста пользователей, из-за чего несовершеннолетние могут иметь доступ к контенту 18+. Кроме того, компании, якобы, не оценили потенциальные риски для психического и физического здоровья детей, как того требует законодательство ЕС.