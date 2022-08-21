"Цель — уничтожение Путина": в России появилась подпольная "армия", взявшая ответственность за убийство дочери Дугина

Ответственность за убийство дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной взяла на себя Национальная республиканская армия.

Организация указала, что в ее состав входят российские активисты, военные и партизаны против против путинского режима.

Об этом говорится в заявлении Национальной республиканской армии, которое распространил телеграмм-канал "Роспартизан".

В заявлении говорится, что члены НРА выступают против войны, начатой Россией

"Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, который поправил Конституцию, развязал братоубийственную войну между славянскими народами и отправил русских солдат на верную и бессмысленную смерть. Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики", – говорится в заявлении.

Национальная республиканская армия заявила, что ее целью является уничтожение Путина, а все российские чиновники являются участниками преступления узурпатора. Там также предупредили российских чиновников, что если они не откажутся от власти, они будут "уничтожены".

Также организация заявила о готовности уничтожать военные грузы на территории РФ. Они также призвали силовиков и военных сложить оружие и отказаться выполнять преступные указы путинского режима.

Экс-депутат Госдумы рассказал о тайной организации в России

Российский оппозиционер и экс-депутат Дерджумы Илья Пономарев заявил, что "есть отличные россияне", которые вчера сделали свое дело. Он заявил, что к нему обратились люди, заявившие, что они занимаются борьбой против режима в России.

"Мы установили контакт. От нас просили методическую и материальную помощь. Был момент, когда несколько человек попали под наблюдение ФСБ, несколько убитых в Волгоградской области. Вчера мы получили сообщения с манифестом и нам сказали следить за новостями. Намекнули, где следить и о чем говорится. Около 22:00 мы получили сообщение о случившемся", — сказал Пономарев.

Он добавил, что сначала они думали, что погиб Дугин и его дочь. Однако у авто был еще один человек, личность которого в РФ не разглашается. Пономарев подчеркнул, что целью НРА был и Дугин, и его дочь.

Напомним, российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи Дугиной (также известной как Дарья Платонова), дочери философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Читайте также: