Цель визита Зеленского в Аргентину и анонсследующих переговоров по “формуле мира” — Spiegel

Это был первый визит главы украинского правительства в Южную Америку с начала российской агрессии против его страны.

Владимир Зеленский летал на инаугурацию нового главы Аргентины, чтобы проговорить с несколькими главами государств Южной Америки проведение в предстоящем саммите "Украина — Латинская Америка". Цель — тестирование киевской "формулы мира" и прекращение российской войны против Украины.

Об этом пишет издание Spiegel.

Среди прочего, этот план предполагает немедленный вывод всех российских войск из оккупированных территорий, включая Крым. Украинский мирный план также предусматривает юридическую ответственность российских политиков и военнослужащих за агрессивную войну.

Это был первый визит главы украинского правительства в Южную Америку с начала российской агрессии против его страны. В отличие от левого предшественника, Хавьер Милей – сторонник Украины. Поэтому личная встреча на полях инаугурации – это повод закрепить симпатии аргентинского лидера.

Зеленский также встретился со своими коллегами из Парагвая Сантьяго Пенья, Эквадора Даниэлем Нобоа и Уругеем Луисом Альберто Лакалле Поу.

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В социальной сети X (ранее Twitter) Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров в январе в Швейцарии. До этого переговоры проходили в октябре на Мальте, ранее — в Копенгагене и Джидде (Саудовская Аравия).

Я имею с @DanielNoboaOk и благодарю его на его нынешний выбор в качестве Эквадора President.



И подразумевал Экуадор для его чувства в содействии решениям по поводу российского въезда в Украину и посвящает его в последнюю очередь Формула задания в январе 2024 года.



support… pic.twitter.com/AhqjdpgbSg — Volodymyr Zelenskyy/Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 10, 2023

Президент Украины пытается заручиться поддержкой стран так называемого Глобального Юга для своей страны. Многим из них трудно поддерживать жесткую линию, которую западные индустриальные страны занимают по отношению к России.

Также Spiegel объяснил, о чем Зеленский разговаривал с премьером Венгрии Орбаном. Так, отмечает издание, президент говорил о желании Украины присоединиться к ЕС, в то время как Орбан отражался: члены ЕС "постоянно ведут переговоры друг с другом" о вступлении Украины.

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