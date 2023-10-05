Цели Путина в войне против Украины изменились: западные СМИ раскрыли замысел диктатора

Путин считает, что может повлиять на американскую и европейскую политику, чтобы ослабить военную поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин намерен попытаться остановить поддержку Украины со стороны США и Европы, используя свои шпионские сети и новые технологии.

Об этом пишет The New York Times.

"Сейчас главная цель Путина в войне ― снизить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. И ради этого он готов к разнообразным действиям при поддержке российских спецслужб, в частности, к кампании по дезинформации, вмешательству в споры внутри американского общества и, безусловно, в последующие президентские выборы в США", — отмечает издание.

Ряд опрошенных NYT аналитиков уверяют, что выборы 2024 года имеют для российского диктатора значительно большее значение всех предыдущих – они для него фактически судьбоносны. Поэтому власти РФ сделают все возможное, чтобы эти выборы закончились выгодно для них. Не исключено, что для этого Кремль прибегнет и к новым технологиям вроде искусственного интеллекта.

По словам аналитиков, Россия уже постоянно совершает информационные операции, направленные на очернение политики НАТО и США, и, "скорее всего, будет наращивать усилия в ближайшие месяцы". И проблема в том, что пока неизвестно, какие формы могут иметь это влияние.

Напомним:

Владимир Путин назвал временную оккупацию и объявление об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей "историческим и судьбоносным событием", а также сказал, обращаясь к жителям оккупированных регионов, что "мы один народ и вместе все преодолеем".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сегодня главной задачей для Путина является заморозка войны в Украине.

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