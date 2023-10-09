Нетаньяху заявил, что ХАМАС получит войну, которую хотел

Происходящее в Газе — только начало. ХАМАС получит войну, которую хотел.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время обращения к народу Израиля.

Он также пообещал сделать все для находящихся в плену.

"Мы боремся за наш дом, за наше существование и мы победим. Эти животные убивали детей, женщин и стариков. Ужас, которого мир не видел со времен ИГИЛ. Целые семьи с детьми казнены. Столько ужаса, что я даже не могу описать все словами. Мы всегда знали, что собой представляет ХАМАС, теперь это знает весь мир. ХАМАС — это ИГИЛ, и мы уничтожим их ровно так же, как был уничтожен ИГИЛ. ХАМАС хотел войны, он ее получит", — сказал он .

В то же время, по словам Нетаньяху, некоторые боевики все еще находятся на территории Израиля.

"Я обещаю вам, граждане, что в конце войны наши враги поймут, что нападение на Израиль было ужасной ошибкой (…) Любое место, где действует ХАМАС, превратится в руины. Это уже происходит и будет продолжаться", - сказал он.

Нетаньяху обратился и к оппозиции, призвав ее присоединиться к созданию правительства национального единства для решения 5 важных проблем:

победы над боевиками, все еще находящимися в Израиле;

подготовки масштабной наступательной операции в Газе;

сохранение покоя на других фронтах;

продолжение привлечения международной поддержки для операции;

объединение Израиля.

Напомним, 8 октября президент Украины Зеленский поговорил по телефону с Беньямином Нетаньяху. А посол Израиля в Украине Михаэль Бродский поблагодарил украинцев за поддержку, записав видео в центре Киева на фоне рекламных табло с флагами Израиля.

Между тем количество погибших в Израиле возросло до 900. Ранее сообщили о 100 телах, найденных в кибуке Беэри.

Читайте также: