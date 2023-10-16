Целью России является уничтожение украинской нации - Майя Санду

Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы, отметила президент Молдовы.

Война в Украине направлена на уничтожение этой страны и украинцев как нации. Если бы Россия добилась успеха, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство. Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду 16 октября на 27-й конференции "Форум 2000", которая традиционно прошла в Чехии, передает NewsMaker.

По словам Санду, ошибочно думать, что страны региона могут оставаться в стороне. Она отметила, что большинству стран необходимо сделать выбор, который определит их будущее на десятилетия вперед.

"На какой стороне вы хотите быть? На стороне демократии и свободы или на стороне угнетения и пропаганды?" — заявила президент Молдовы.

Майя Санду отметила, что слишком долго отвергали голос молдавского народа, отвергали его национальное достоинство и будущее. Слишком долго молдаванам не позволяли быть самими собой.

"Война, направленная на подчинение Украины, устраняет любые сомнения: если мы потерпим неудачу, нас снова втянут в сферу влияния России. Я уверена, что вы не бросите нас и поможете сохранить наш курс в Европейский союз", — подчеркнула президент Молдовы.

Напомним, ранее Санду сообщила, что бывший лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планировал государственный переворот в Молдове в начале этого года.

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