Цена на нефть: экономическое давление на Россию может остановить войну

Цена на нефть в $70 не катастрофическая для России, но ее снижение ослабит ее экономику

Резкое падение мировых цен на нефть может стать важным рычагом экономического давления на Россию. Это позволит вынудить российское руководство начать переговоры по завершению военных конфликтов.

Такое мнение высказал специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог, пишет Fox News.

Он рассказал, что нефтяной сектор критически важен для наполнения российского бюджета. "Россия получает миллиарды долларов благодаря продаже нефти. Что, если бы ее цена упала до 45 долларов за баррель, равную ее себестоимости?" – отметил Келлог, комментируя выступление Трампа в Давосе.

По словам Келлога, текущая цена на нефть составляет около 70 долларов за баррель, но снижение этого показателя существенно ослабит экономику России, которая в значительной степени зависит от энергоресурсов.

По его словам, Трамп убежден, что война в Украине не завершится благодаря событиям на поле боя. Дипломатия и экономическое давление, по его мнению, играют ключевую роль в достижении мира. "Экономика и дипломатия – вот как мы закончим эту войну", – подытожил Келлог слова президента.

По состоянию на 24 января 2025 года цены на нефть эталонных марок составляют:

Brent : $78,45 за баррель.

WTI : $74,57 за баррель.

Urals : $72,65 за баррель (данные на 22 января 2025 года).

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