Ценой собственной жизни: в Ирландии мать спасла своего сына, а сама утонула

Спасатели достали тело женщины.
Женщина ценой собственной жизни спасла сына на озере Гауна в ирландском графстве Каван.
Об этом сообщает издание Belfast Live.
В жаркий день 30-летняя мать двоих детей Наталья Коуров пошла купаться со старшим сыном. Мальчик зашел в воду и начал тонуть. Женщина бросилась за ним и сумела вытащить ребенка из воды, но не смогла выбраться сама.
Для ее поисков была организована масштабная операция с участием вертолета. Вскоре спасатели обнаружили тело женщины недалеко от берега. Его направили в морг для проведения вскрытия.
В ирландки остались двое детей и любимый.
Напомним, в озере близ города Рыбник на юге Польши утонул 52-летний гражданин Украины. Мужчина вместе с еще несколькими украинцами пошел к озеру поплавать в предназначенном для этого месте.