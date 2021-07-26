Ценой собственной жизни: в Ирландии мать спасла своего сына, а сама утонула

Ценой собственной жизни: в Ирландии мать спасла своего сына, а сама утонула

Спасатели достали тело женщины.

Женщина ценой собственной жизни спасла сына на озере Гауна в ирландском графстве Каван.

Об этом сообщает издание Belfast Live.

Также читайте На польском курорте утонул украинец

В жаркий день 30-летняя мать двоих детей Наталья Коуров пошла купаться со старшим сыном. Мальчик зашел в воду и начал тонуть. Женщина бросилась за ним и сумела вытащить ребенка из воды, но не смогла выбраться сама.

Для ее поисков была организована масштабная операция с участием вертолета. Вскоре спасатели обнаружили тело женщины недалеко от берега. Его направили в морг для проведения вскрытия.

В ирландки остались двое детей и любимый.

Напомним, в озере близ города Рыбник на юге Польши утонул 52-летний гражданин Украины. Мужчина вместе с еще несколькими украинцами пошел к озеру поплавать в предназначенном для этого месте.

Новости Украины: в Харьковской области школьник утонул, спасая своего дедушки и собаку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку