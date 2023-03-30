Центр нового мирового порядка: в ЕС назвали "настоящие планы Китая"

Глава Еврокомиссии предупредила Китай, что ЕС может лучше использовать имеющиеся инструменты для защиты своих экономических интересов.

Китай стремится стать в центре нового мирового порядка. В ответ ЕС должен быть более настойчивым в защите своей безопасности и экономических интересов, включая возможный контроль над внешними инвестициями во всем ЕС.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает The Wall Street Journal.

Торговый блок должен защищать свои интересы в сфере безопасности и экономики, отметила она перед визитом в Китай.

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В своем выступлении в четверг, перед поездкой в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, запланированной на следующую неделю, глава Европейской комиссии отметила, что ЕС должен продолжать сотрудничество с Пекином, но нуждается в стратегии "снижения риска" в своем взаимодействии и зависимости от Китая.

Она также связала будущее отношений Европы с Китаем с действиями Пекина по поводу войны в Украине и фактически прекратила остаточные надежды на воплощение в жизнь соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем в 2020 году.

Новая геополитическа реальность

Ссылаясь на поддержку Китаем России в войне против Украины, его глобальную инициативу "Один пояс, один путь" и его решимость в мультилатеральных органах Урсула фон дер Ляен заявила, что "четкая цель Коммунистической партии Китая заключается в системном изменении международного порядка с Китаем в его центре".

"Это международный порядок, где индивидуальные права подчинены национальному суверенитету. Где безопасность и экономика преобладают над политическими и гражданскими правами", — заявила она во время выступления, организованного двумя европейскими лидерами мнений.

Почему это заявление появилось именно сейчас

Комментарии фон дер Ляен появились в критический момент отношений между Европой и Китаем, разорванных в результате лет экономических конфликтов и, с момента вторжения России в Украину, близких связей лидера Китая Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным.

Сталкиваясь с противоположными давлениями со стороны Вашингтона на укрепление своей позиции в отношении Пекина и Китая — не подвергать риску свои большие экономические интересы, большинство стран ЕС настроены продолжать сотрудничество с Пекином и не вовлекаться непосредственно в противостояние между США и Китаем.

ЕС и Китай продолжают торговать

Ежедневно между ЕС и Китаем осуществляется торговля на сумму около 1 миллиарда евро, что эквивалентно примерно 1,1 миллиарда долларов США, а Китай является крупнейшим рынком импорта для ЕС.

Предстоящая поездка Макрона и фон дер Ляен является одной из многих поездок ведущих европейских чиновников в Китай в ближайшие недели.

Влияние событий в Украине на отношения между ЕС и Китаем

По словам чиновников, среди ключевых целей есть подталкивание китайских лидеров к более сбалансированному подходу к войне в Украине и предупреждение, что любое решение Пекина по поддержке России военных действий в Украине будет иметь серьезные последствия для взаимоотношений.

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В четверг глава Еврокомиссии фон дер Ляен сообщила об этом. Она заявила, что отношения Китая с Россией укрепляются, несмотря на "ужасную и незаконную инвазию России в Украине", и в то же время Китай выступает как доминирующий партнер.

Она также заявила, что любой мирный план, который, по сути, обобщал бы аннексию Россией территории Украины, "не является приемлемым планом". "То, как Китай будет продолжать взаимодействовать с войной Путина, станет определяющим фактором в отношениях между ЕС и Китаем", — добавила она.

ЕС намекает, что будет защищаться от торговой экспансии Пекина

Китай остается важным торговым партнером, заявил фон дер Ляен. Но она предупредила, что экономические отношения между Китаем и Европой становятся все более несбалансированными, а "явное слияние военных и коммерческих секторов Китая" представляет угрозу европейской безопасности.

Она сказала, что блок может лучше применять имеющиеся инструменты для защиты своих экономических интересов.

Новые правила в отношении иностранных субсидий, которые должны вступить в силу позже этого года, позволят ЕС запрещать китайским и другим компаниям осуществлять определенные приобретения или выигрывать крупные государственные контракты, если они ранее получали государственную поддержку, которую ЕС считает искажающей.

ЕС также близок к соглашению о новых правилах, которые должны упростить ответ на страны, пытающиеся использовать торговые или инвестиционные ограничения в качестве тактики давления.

Страны ЕС должны работать вместе "для более смелого и быстрого использования этих инструментов, когда они необходимы, и более решительного подхода к осуществлению контроля", — сказала фон дер Ляен.

Другие шаги по уменьшению экономических рисков от Китая должны включать уменьшение сильной зависимости ЕС от Пекина для критического сырья, необходимого для чистой технологии и цифровой индустрии ЕС, и более тесное сотрудничество с подобными правительствами, отметила фон дер Ляен.

И она намекнула, что Европейская комиссия больше не пытается возобновить соглашение об инвестициях с Китаем.

Комплексное соглашение об инвестициях — соглашение между Европейским Союзом и КНР, которое предполагало снижение ограничений на взаимные инвестиции и улучшение условий для работающих в Китае европейских компаний. Соглашение было заключено в декабре 2020 года, но его ратификация еще не состоялась, поэтому ее действие было приостановлено после того, как ЕС и Китай взаимно ввели санкции из-за нарушений прав человека. Однако некоторые в Брюсселе, Париже и Берлине надеялись возобновить соглашение.

Урсула фон дер Ляен сказала, что "мы должны признать, что мир и Китай изменились за последние три года и нам нужно переоценить Комплексное соглашение об инвестициях в контексте нашей общей стратегии по Китаю".

Ранее издание Financial Times сообщило, что Евросоюз настаивает на разговоре Си Цзиньпина с Зеленским.

А по информации издания Foreign Affairs, Китай готовится к войне.

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