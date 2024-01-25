"Центр образования и культуры": российский курорт в Болгарии хотят национализировать

Балгарский парламент готовит закон о передаче государству контроля над огромным российским туристическим курортом Камчия на побережье Черного моря.

В Болгарии хотят национализировать курорт Камчия, расположенный на побережье Черного моря. Он принадлежит российской столице Москве, но управляется в Болгарии болгарскими гражданами, формально не входящими в ЕС.

Об этом заявил депутат Ивайло Мирчев, сообщает издание Euractiv.

Курорт "Камчия", рекламируемый как "центр образования, культуры, отдыха, спорта, здравоохранения, делового и конгрессного туризма", принадлежит РФ. Депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев описывает базу как российский анклав на болгарском побережье, действующем более 14 лет.

"Законодательная инициатива давно назрела, особенно ввиду продолжающейся войны России в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, и новые принимаются в ответ на неослабевающую агрессию России", — заявил Ивайло Мирчев.

Он добавил, что для того чтобы Болгария выполнила свои обязательства по обеспечению соблюдения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон.

"Камчия", "Лукойл" и санкции

Накануне Департамент имущества мэрии Москвы обратился с просьбой назначить главой центра "Камчия" директора российской нефтяной компании "ЛУКойл Нефтехим Бургас".

Директива Москвы о курорте "Камчия" прозвучала на фоне блокировки или конфискации российской собственности в других странах ЕС.

Отметим, что еще в феврале 2017 санкции ЕС были распространены на сотни российских граждан и компаний.

Однако Болгария была единственной страной-членом ЕС, которая не ввела их в отношении каких-либо российских граждан или компаний из санкционного списка.

В Болгарии около 300 тысяч россиян владеют более 500 000 объектов недвижимости, сообщает издание со ссылкой на данные, опубликованные властями 2019 года.

Болгарская правовая система предусматривает только процедуру ареста активов, а не их замораживание. Поэтому члены ЕС, которым и является Болгария, должны напрямую применять правила санкций Евросоюза, а это значит, что налоговые органы должны инициировать процедуры заморозки, даже если никакие национальные правила не предусматривают подобные процедуры.

Напомним, ООН открыла счет в российском банке в 2022 году, поскольку западные санкции вроде бы усложнили использование обычных платежных каналов. В организации заявили, что открытие счета было необходимо, поскольку у других обычных каналов платежа были проблемы, связанные с санкциями. Банковский счет использовался для получения начисленных и добровольных взносов в ООН.

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