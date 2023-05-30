"Центр принятия злых решений": в Офисе президента объяснили, чьи дроны "нанесли удар" по Москве

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "атаку" на Москву 30 мая.
Те дроны, которые атаковали Москву, не связаны с Украиной.
Об этом заявил советник главы Офиса президента в эфире FREEДОМ.
"Исходя из того материала, что мы видим — это не дроны, связанные с Украиной. Это дроны, которые "родились" где-то в русской земле, в одной из близких Москве областей, и сочли нужным наказать авторов войны, считали нужным" сменить траекторию, и вместо того, чтобы лететь уничтожать украинцев, они решили показать нрав и атаковать центр империи — "Центр принятия злых решений", — отметил Подоляк.
Напомним, что ранее глава Министерства иностранных делВеликобритании Джеймс Клеверли заявил о возможности использования ВСУ силы за пределами украинских границ для того, чтобы оградить страну от захватчиков.
"Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу вне своих границ", — отметил Клеверли.
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