"Центр принятия злых решений": в Офисе президента объяснили, чьи дроны "нанесли удар" по Москве

Те дроны, которые атаковали Москву, не связаны с Украиной.

Об этом заявил советник главы Офиса президента в эфире FREEДОМ.

"Исходя из того материала, что мы видим — это не дроны, связанные с Украиной. Это дроны, которые "родились" где-то в русской земле, в одной из близких Москве областей, и сочли нужным наказать авторов войны, считали нужным" сменить траекторию, и вместо того, чтобы лететь уничтожать украинцев, они решили показать нрав и атаковать центр империи — "Центр принятия злых решений", — отметил Подоляк.

Напомним, что ранее глава Министерства иностранных делВеликобритании Джеймс Клеверли заявил о возможности использования ВСУ силы за пределами украинских границ для того, чтобы оградить страну от захватчиков.

"Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу вне своих границ", — отметил Клеверли.

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