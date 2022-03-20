Центробанк Багамских островов обнаружил активы россиян на $3 млрд

Ранее Багамы осудили российскую военную агрессию в Украине и приказали своим финансовым учреждениям прекратить все операции с российскими организациями, попавшими под санкции Запада.

Центральный банк Багамских островов обнаружил на счетах финучреждений своей страны около 3 миллиардов долларов, владельцы которых связаны с Россией.

Об этом информирует Reuters.

Центральный банк Багамов обнаружил депозиты на сумму 420 миллионов долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 миллиарда долларов "с конечными бенефициарными собственниками из России или связанными с ней".

Эти активы относятся только к международному банковскому сектору. В эту сумму не вошли российские активы, которые могут храниться в багамских банках, работающих с местным населением.

Не сообщается, какая часть этих активов под санкциями.

Багамские острова – одна из самых больших оффшорных зон в мире. Багамы осудили российскую военную агрессию в Украине и приказали своим финансовым учреждениям прекратить все операции с российскими организациями, попавшими под санкции Запада.

Напомним, что европейцы устроили охоту на роскоши россиян, а США ищут зарубежные сотни миллиардов Путина.

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