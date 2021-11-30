Центров будет как "рождественских елок": Джонсон рассказал, когда все британцы смогут получить дополнительную COVID-прививку

Центров будет как "рождественских елок": Джонсон рассказал, когда все британцы смогут получить дополнительную COVID-прививку

Британское правительство привлечет к развертыванию ревакцинации против COVID-19 400 тысяч военнослужащих.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал до конца января обеспечить всем желающим доступ к дополнительной прививке против COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что для достижения этой цели глава британского правительства планирует удвоить усилия по развертыванию бустеров, в частности привлечь больше силовиков для проведения прививок.

"Временные центры вакцинации будут появляться как рождественские елки, и мы направим не менее 400 тысяч военнослужащих, чтобы помочь усилиям нашей Национальной службы здравоохранения и, конечно, фантастической армии добровольцев", — выразился Джонсон.

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Британский премьер признал чувство "разочарования" на фоне появления нового штамма COVID-19 "Омикрон", однако заверил, что ситуация в стране "заметно лучше, чем год назад".

"Мы принимаем некоторые пропорциональные меры предосторожности, пока наши ученые взламывают код "Омикрон", — добавил он.

Тем временем британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что в Великобританию доставлено 18 миллионов доз для ревакцинации от коронавируса. Глава ведомства призвал британцев сделать прививку, чтобы "дать себе больше шансов провести Рождество с близкими".

Между тем случаи заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон" обнаружили в одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, в частности в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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