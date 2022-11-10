Цены бьют по карману: эксперты рассказали, насколько в Польше подорожали продукты и что будет дальше

Эксперты предупреждают, что Рождество в этом году обойдется полякам очень дорого.

В октябре в Польше продукты питания подорожали в среднем на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом говорит анализ цен, пишет money.pl.

Октябрьский анализ показывает, что больше всего подскочили цены на нефть, на 53,6%. Однако, по оценкам экспертов, это меньший прирост, чем в сентябре (на 61,6%) и в августе – на 73,2%.

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Второе место в ценовом рейтинге заняли сыпучие продукты со средним ростом на 37,3%. В этой группе больше всего подорожал сахар, цена в годовом исчислении выросла на 50,4%.

По мнению авторов анализа, очередной резкий скачок цен на сахар является результатом роста цен на удобрения, а также расходов на топливо, транспорт и перерабатывающую деятельность.

На третьей строчке самых дорогих продуктов есть мясо, цена на которое выросла на 31,7%. Больше всего подорожала птица – на 38,7%, говядина – на 29,5%, свинина – на 26,7%.

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"Цены на мясо и другую продукцию животного происхождения динамично растут из-за сильного роста себестоимости производства, а также существует ограниченное предложение, которое все еще является следствием пандемии", – объясняют специалисты.

Согласно анализу цены на молочные продукты в магазинах в октябре выросли в среднем на 30%. Удорожание молочной продукции – результат роста затрат на содержание крупного рогатого скота.

" Кроме того, растет плата за электроэнергию, необходимую для производства молочных продуктов. И это оказывает непосредственное влияние на конечную цену молочной продукции, а также мяса", — отметил эксперт Высшей Банковой Школы.

Средний рост цен в категории других товаров в октябре составил 27,5%. Бытовая химия подорожала на 24,3%, хлеб вырос в цене на 21,7%, овощи и фрукты – на 22,5%. С другой стороны, минимальный рост цен в октябре был зафиксирован на пищевые добавки и напитки, соответственно на 14,1% и 14,8%.

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Эксперты считают, что наибольший рост цен в этом году будет наблюдаться в декабре из-за увеличения спроса в предрождественский период. Юстина Рыбачко из Университета банковского дела в Гдыне отметила, что учитывая рост инфляции, следует ожидать очень дорогого Рождества в этом году.

"Мы можем ожидать роста цен, особенно таких продуктов, как рыба, мясо, мука, масло, а значит продукты, необходимые для приготовления рождественских и праздничных блюд", — отметила она.

Юстина Рыбачко добавила, что на рост цен в магазинах влияют такие факторы как падение производства, подорожание транспорта, а также повышение цен на сырье или импортные продукты.

"Более того, мировая экономическая ситуация не лишена значения. Беспокойство по поводу глобальной рецессии, недавнее повышение процентных ставок в Еврозоне или ухудшение экономической ситуации в Китае, а также беспокойство относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США влияют на польский рынок", – добавила она.

Агнешка Гавлик из Высшей Банковой Школы в Ополе предполагает, что в январе 2023 года цены на электроэнергию в Польше значительно возрастут, даже несмотря на их замораживание для малых и средних предприятий, коммунальных предприятий и отдельных получателей.

Как сообщалось, половина украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу из-за полномасштабного нападения РФ утверждают, что их уровень жизни в соседней стране значительно улучшился. В частности, 51% украинцев могут покупать у Польши вещи и продукты, на которые в Украине не хватало денег.

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