Цены на газ в Европе выросли на фоне остановки транзита российского газа через Украину

Для европейских потребителей это означает более высокие счета за энергоносители в 2025 году. Оптовые цены на газ будут оставаться высокими, превышая средние показатели в прошлом году.

В первый торговый день 2025 года цены на газ в Европе заметно выросли, поскольку регион готовится к морозам после прекращения транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, эталонный газ со снабжением в феврале в Нидерландах сначала подорожал на 4,3%, но по состоянию на 11:20 утра его стоимость стабилизировалась на уровне 49,10 евро за мегаватт-час, что на 0,4% больше, чем предыдущего дня.

Морозы увеличивают спрос

Согласно прогнозам, температура в некоторых странах Европы резко снизится. В Словакии ожидаются морозы до -7°C, что увеличит спрос на отопление.

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Хотя в этом сезоне Европа обеспечена запасами газа благодаря альтернативным поставкам, пополнение хранилищ в следующую зиму может стать сложной задачей. Летние цены на газ в 2025 году уже превышают ожидаемые зимние цены 2025-2026 годов, что затрудняет закупку запасов.

Изменение маршрутов поставки

После закрытия транзита через Украину единственным маршрутом для российского газа остается газопровод через Турцию, по которому топливо поставляется в Венгрию. Большинство стран Центральной Европы уже перешли на альтернативные источники энергии.

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К примеру, Австрия теперь получает газ через Германию и Италию. Однако зависимость от сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из России, остается значительной. В 2024 году Россия стала вторым по объему поставщиком СПГ в регион, уступив только США.

Высокая цена для внутренних регионов

Для стран Центральной и Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, импорт СПГ через Германию, Польшу или Грецию дорог. В Словакии подсчитали, что дополнительные расходы по транспортировке с мероприятия составят 177 миллионов евро.

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"Газовые рынки Европы не страдают от дефицита, но ограничение транспортировки топлива с запада на восток создает дополнительные расходы для региона", — комментирует Вальтер Больц, советник по энергетике в Baker & McKenzie LLP.

Конкуренция по СПГ усиливается

Европе придется соперничать за СПГ с Азией, где летом ожидается резкий рост спроса. Хотя в мире строится несколько новых заводов по производству СПГ, значительное увеличение мощностей произойдет всего за несколько лет.

Для европейских потребителей это означает более высокие счета за энергоносители в 2025 году. Оптовые цены на газ будут оставаться высокими, превышая средние показатели в прошлом году.

Напомним, 1 января 2025 года, в 7:00, Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.