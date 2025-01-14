Эксперты объяснили, как антироссийские санкции США повлияли на рынок нефти

Рынок сосредоточен на последствиях новых санкций США по экспорту российской нефти в Индию и Китай.

Цены на нефть остановили около четырехмесячных максимумов, в том числе из-за новых санкций США, введенных против российских нефтегазовых компаний и "теневого флота".

Об этом сообщило издание Reuters.

13 января цены подскочили на 2% после оглашения Министерства финансов США о санкциях в отношении "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также 183 российских судов.

14 января фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 80,47 доллара за баррель, а американская нефть WTI – до 78,29 доллара за баррель.

"Поскольку несколько стран ищут альтернативные источники топлива, чтобы приспособиться к санкциям, возможно, нас ожидают новые сдвиги, даже если цены немного снизятся, если завтрашние данные по индексу потребительских цен в США окажутся несколько выше ожиданий", — отметил старший инвестиционный аналитик брокерской. компании XM Харалампос Писсурос.

Рост базовой инфляции на 0,2% выше прогноза может снизить вероятность дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы США. Это решение обычно стимулирует экономический рост и увеличивает спрос на нефть.

Несмотря на ожидания аналитиков по поводу значительного влияния новых санкций на экспорт российской нефти, их эффект на физический рынок может быть менее выраженным, чем предполагалось.

Напомним, США ввели жесткие санкции против российской нефти.

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