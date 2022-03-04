Цензура в России: газета, редактируемая лауреатом Нобелевской премии, вынуждена удалять новости о войне в Украине

Цензура в России: газета, редактируемая лауреатом Нобелевской премии, вынуждена удалять новости о войне в Украине

Российские журналисты боятся выполнять свою работу из-за угрозы уголовного преследования.

В пятницу, 4 марта, российское издание "Новая газета" сообщило, что удаляет статьи о войне в Украине, поскольку существует угроза тюремного заключения для журналистов из-за публикации новостей, отличающихся от официальных прессрелизов Кремля.

Об этомговорится в сообщении в Twitter-аккаунте издания.

“Военная цензура в России перешла к угрозам уголовного преследования как журналистов, так и граждан, распространяющих информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны. Поэтому мы удаляем материалы по этой теме”, — сообщает редакция СМИ, которое позиционирует себя как независимое.

‼️Дорогие друзья



Военная цензура в России перешла к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, распространяющих информацию о боевых действиях, отличных от пресс-релизов Минобороны.



Поэтому мы удаляем материалы на эту тему.



https://t.co/myi4Slcgz7 pic.twitter.com/4QwSTX6Znn — Новая Газета (@novaya_gazeta) 4 марта 2022

Впоследствии шеф-редактор новостей этого российского издания заявил о полном отказе от новостного формата.

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"В ночь с 4 на 5 марта "Новая газета" на время отказывается от формата новостей сообщений под угрозой уголовного преследования журналистов", — говорится в опубликованном твите.

Редактором издания "Новая газета" работает Дмитрий Муратов, который в 2021 году был удостоен Нобелевской премии мира.

Напомним, что в России приняли новые репрессивные законы, согласно которым можно получить до 15 лет лишения свободы за "фейки о российской армии" за распространение информации, которая "дискредитирует российских военных", в частности войну в Украине разрешено называть только "военной операцией", а не нападением или вторжением.

Кремль запретил прессе передавать любую информацию о войне с Украиной не из "официальных источников"

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