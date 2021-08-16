Аэропорт им. Хамида Карзая в Кабуле / Associated Press

Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали жуткие кадры из Кабула

Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали жуткие кадры из Кабула

По меньшей мере три человека упали с самолета во время полета и погибли, пишут местные журналисты.

В аэропорту Кабула местные жители с надеждой покинуть город пытаются втиснуться в самолет. Журналисты обнародовали видео, как некоторые вылетают, цепляясь за шасси самолета. По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека упали с самолета во время полета и погибли.

"Катастрофа: трех человек выбросили из самолета. Жители Кабула подтверждают мне", — написал журналист Tolo News Muslim Shirzad.

Журналист израильского издания Kann Amichai Stein также обнародовал видео падения с самолета и написал : "Кабул: люди, которые привязались к колесам самолета, упали с самолета".

Местные журналисты пишут, что люди упали с самолета на жилые дома и погибли.

В аэропорту продолжается настоящий хаос. Местные жители на следующий день после захвата Афганистана талибами, пытаются бежать из своей страны. Самолеты переполнены, но местные отчаянно пытаются втиснуться.

Появилось также видео, как в аэропорту Кабула афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну.

Напомним:

В аэропорту Кабула, который штурмовали местные жители с надеждой покинуть город после захвата "Талибами", погибли по меньшей мере пять человек.

67 государств и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане "Талибаном". Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана.

Новости мира: "Талибан" захватил Кабул - сотни людей пытаются бежать из столицы через аэропорт

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