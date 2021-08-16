Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали жуткие кадры из Кабула

По меньшей мере три человека упали с самолета во время полета и погибли, пишут местные журналисты.
В аэропорту Кабула местные жители с надеждой покинуть город пытаются втиснуться в самолет. Журналисты обнародовали видео, как некоторые вылетают, цепляясь за шасси самолета. По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека упали с самолета во время полета и погибли.
"Катастрофа: трех человек выбросили из самолета. Жители Кабула подтверждают мне", — написал журналист Tolo News Muslim Shirzad.
August 16, 2021
Журналист израильского издания Kann Amichai Stein также обнародовал видео падения с самолета и написал : "Кабул: люди, которые привязались к колесам самолета, упали с самолета".
Местные журналисты пишут, что люди упали с самолета на жилые дома и погибли.
В аэропорту продолжается настоящий хаос. Местные жители на следующий день после захвата Афганистана талибами, пытаются бежать из своей страны. Самолеты переполнены, но местные отчаянно пытаются втиснуться.
Появилось также видео, как в аэропорту Кабула афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну.
Afghanistan's Tragedy: Kabul Airport pic.twitter.com/P9E74ADURv— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021
Напомним:
- В аэропорту Кабула, который штурмовали местные жители с надеждой покинуть город после захвата "Талибами", погибли по меньшей мере пять человек.
- 67 государств и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане "Талибаном". Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана.