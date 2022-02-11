Ряд стран призвали своих граждан не путешествовать в Украину и покинуть ее территорию / pixabay.com

Цепная реакция: какие страны после заявления Байдена призвали своих граждан уезжать из Украины

Цепная реакция: какие страны после заявления Байдена призвали своих граждан уезжать из Украины

МИД этих стран прямо предупреждают своих граждан об угрозе России и Беларуси.

МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину. Перед этим такие призывы сделали Япония, Южная Корея и сам президент США Джо Байден.

Свои сообщения внешнеполитические ведомства опубликовали на официальных сайтах.

"Управление иностранных дел, содружества и развития сегодня (пятница, 11 февраля) обновило свои рекомендации по путешествиям в Украину, а теперь рекомендует гражданам Великобритании не ездить в Украину", – говорится в сообщении британского МИД.

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Израиль также эвакуирует семьи своих дипломатов.

"В связи с обострением ситуации в Украине, МИД Израиля рекомендует находящимся в Украине гражданам Израиля пересмотреть необходимость пребывания в стране и избегать приближения к зонам повышенной опасности. МИД рекомендует гражданам Израиля воздержаться от поездок в Украину… Вслед за обнародованием предупреждения относительно поездок в Украину, МИД Израиля принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов", – сообщили в посольстве Израиля в Украине.

"В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью, Министерство иностранных дел информирует проживающих в Украине граждан Черногории о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны", – сообщили в черногорском МИД за призыв постоянно контактировать с посольством страны в Украине.

В Нидерландах своим гражданам сообщили, что в связи с наращиванием российских войск на границах РФ и Белоруссии с Украиной, усиливается напряжение и ситуация там опасна.

"Код цветов для Украины – оранжевый и красный. Это связано с ростом напряженности в отношениях с Россией и неопределенностью по этому поводу. Из-за этой неопределенности рекомендуется отложить любое путешествие. Если вы находитесь в Украине, подумайте, действительно ли вам все еще нужно оставаться там", – говорится в сообщении.

МИД Норвегии в связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью рекомендует своим гражданам не выезжать в Украину и призывает покинуть страну.

"Министерство иностранных дел также рекомендует не выезжать или находиться в России ближе 250 км от украинской границы. Причиной этого является напряженная ситуация с безопасностью и значительное наращивание силы. По этой же причине Министерство иностранных дел также рекомендует не ездить по всей Беларуси, кроме столицы Минска. Изменения в рекомендациях по путешествиям вступают в силу немедленно", – сообщили в МИД Норвегии.

"Учитывая серьезную угрозу безопасности, которую представляет Россия на границах Украины, и вероятную угрозу обострения ситуации, Министерство иностранных дел призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину", – сообщили в МИДе Латвии.

Там рекомендовали для возвращения домой воспользоваться любым из доступных безопасных видов транспорта – по воздушному или наземному маршруту до или через страны-члены ЕС/НАТО.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылаться в зону предполагаемого конфликта.

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