- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 2 мин
Чарльз III остро пошутил над Трампом: что заявил
Британский монарх остроумно прокомментировал историю США во время встречи с Дональдом Трампом.
На праздничном ужине в Белом доме король Чарльз III несколько раз остро пошутил об истории, обращаясь прямо к Дональду Трампу. Однако аналитики заметили, что президент не сразу понял юмор и выглядел растерянным перед гостями.
Об этом сообщило издание Daily Star.
Шутки Чарльза III — что заявил
Сообщается, что государственный визит короля в Вашингтон сопровождался возвышенной атмосферой. Когда он выступал в Конгрессе 29 апреля, ему 12 раз аплодировали стоя. Но больше всего монарх шутил уже во время ужина с Дональдом Трампом.
Президент США сказал, что без помощи американцев в Европе сейчас бы говорили на немецком. Король сразу ответил:
«Смею сказать, что если бы не мы, вы бы разговаривали на французском!»
Несмотря на взрыв смеха в зале, Дональд Трамп не пошевелился. Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман отметила, что плечи президента даже не дрогнули от смеха.
«На этом этапе он даже не улыбается и отворачивается, давая себе минутку, чтобы попытаться понять, почему все смеются», — пояснила эксперт.
По ее словам, только через мгновение Трамп «расплылся в улыбке», когда осознал общую реакцию зала, демонстрируя гордость от самого внимания монарха к своей персоне. Король не ограничился темой языка. Он также вспомнил визит Трампа в Виндзорский замок в прошлом году и иронически прокомментировал обновление интерьера Белого дома.
«И мне жаль это говорить, но мы, британцы, конечно, предприняли собственную небольшую попытку перепланировки Белого дома в 1814 году», — заявил король Британии.
В конце Чарльз III затронул космические амбиции США, пошутив, что Луна, по документам, вероятно, уже является частью Британского Содружества.
Визит Чарльза III в США — что известно
Напомним, король Чарльз III начал свой четырехдневный визит в США, чтобы укрепить отношения между странами и отметить 250-летие Штатов. Поездка проходит на фоне конфликта между Дональдом Трампом и британским премьером, а также после стрельбы в Вашингтоне.
К тому же Чарльз заявил Конгрессу, что та самая «непреклонность», которую американцы и британцы продемонстрировали «в течение двух мировых войн, Холодной войны, Афганистана «необходима для защиты Украины».
В свою очередь, Дональд Трамп рассказал о влюбленности своей матери в монарха и оценил его речь.