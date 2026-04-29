Чарльз III остро пошутил над Трампом: что заявил

Чарльз III / © Associated Press

Реклама

На праздничном ужине в Белом доме король Чарльз III несколько раз остро пошутил об истории, обращаясь прямо к Дональду Трампу. Однако аналитики заметили, что президент не сразу понял юмор и выглядел растерянным перед гостями.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Шутки Чарльза III — что заявил

Сообщается, что государственный визит короля в Вашингтон сопровождался возвышенной атмосферой. Когда он выступал в Конгрессе 29 апреля, ему 12 раз аплодировали стоя. Но больше всего монарх шутил уже во время ужина с Дональдом Трампом.

Реклама

Президент США сказал, что без помощи американцев в Европе сейчас бы говорили на немецком. Король сразу ответил:

«Смею сказать, что если бы не мы, вы бы разговаривали на французском!»

Несмотря на взрыв смеха в зале, Дональд Трамп не пошевелился. Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман отметила, что плечи президента даже не дрогнули от смеха.

«На этом этапе он даже не улыбается и отворачивается, давая себе минутку, чтобы попытаться понять, почему все смеются», — пояснила эксперт.

Реклама

По ее словам, только через мгновение Трамп «расплылся в улыбке», когда осознал общую реакцию зала, демонстрируя гордость от самого внимания монарха к своей персоне. Король не ограничился темой языка. Он также вспомнил визит Трампа в Виндзорский замок в прошлом году и иронически прокомментировал обновление интерьера Белого дома.

«И мне жаль это говорить, но мы, британцы, конечно, предприняли собственную небольшую попытку перепланировки Белого дома в 1814 году», — заявил король Британии.

В конце Чарльз III затронул космические амбиции США, пошутив, что Луна, по документам, вероятно, уже является частью Британского Содружества.

Визит Чарльза III в США — что известно

Напомним, король Чарльз III начал свой четырехдневный визит в США, чтобы укрепить отношения между странами и отметить 250-летие Штатов. Поездка проходит на фоне конфликта между Дональдом Трампом и британским премьером, а также после стрельбы в Вашингтоне.

Реклама

К тому же Чарльз заявил Конгрессу, что та самая «непреклонность», которую американцы и британцы продемонстрировали «в течение двух мировых войн, Холодной войны, Афганистана «необходима для защиты Украины».

В свою очередь, Дональд Трамп рассказал о влюбленности своей матери в монарха и оценил его речь.

Новости партнеров