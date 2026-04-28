ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Чарльз III с Камиллой прибыли в США: первый госвизит британского монарха почти за 20 лет (видео)

Король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой начали четырехдневный государственный визит в США, который стал первым подобным визитом британского монарха с 2007 года.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Чарльз III с Камиллой и Дональд Трамп с Меланией / © скрин с видео

Британский монарх в сопровождении королевы Камиллы прибыл в Вашингтон, где приступил к программе официального государственного визита. Это первая поездка Чарльза III в Соединенные Штаты в статусе короля.

Об этом пишетCNN

По прибытии королевская пара провела приватную чайную встречу с президентом США Дональд Трамп и первой леди Мелания Трамп. Впоследствии они приняли участие в приеме в саду, организованного британским посольством.

© Fox News

В мероприятии приняли участие около 600 гостей – представители политики, науки, благотворительности, экологических инициатив и креативных индустрий.

Ожидается, что во вторник король выступит с речью на совместном заседании Конгресса США.

© из соцсетей

Также в рамках визита планируется ознакомление с проектом символической капсулы времени, посвященной 250-летию США. Ее планируют разместить под монументом Вашингтона с открытием через 250 лет – во время празднования 500-летия государства.

По данным Букингемского дворца, аналогичную капсулу уже установили в Лондоне на Трафальгар-сквер под статуей Джорджа Вашингтона.

Кроме того, в рамках поездки Чарльз III планирует посетить Нью-Йорк, однако детали маршрута не разглашаются из соображений безопасности.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявил, что принц Гарри "не выражает мнение всего Соединенного Королевства".

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie