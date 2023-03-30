Чарльз ІІІ совершил первую официальную поездку за границу в качестве монарха

Король сначала собирался посетить Францию, но планы изменились из-за беспорядков в Париже и ряде других городов.

Король Чарльз ІІІ вместе с королевой-консортом Камиллой в среду, 29 марта, приехал в Германию. Это их первая официальная заграничная поездка в качестве монархов. В течение трех дней в Берлине, Бранденбурге и Гамбурге Чарльз обсудит с чиновниками ФРГ политические вопросы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Первых лиц Британии встретили с военными почестями у Бранденбургских ворот в Берлине. Их визит в Германию, в частности, направлен на улучшение отношений Европы и Британии после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза в 2020 году.

Король отметил "щедрость духа немецкого народа" и отдал должное гостеприимству европейского государства, принявшего более миллиона украинских беженцев. Как известно, Чарльз, ставший преемником королевы Елизаветы после ее смерти в сентябре 2022-го, сначала собирался поехать во Францию. Однако планы изменились из-за массовых демонстраций против пенсионной реформы.

Напомним, Король Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года вместе со своей женой королевой Камиллой. Она станет первой за почти столетие королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве.