Часть беженцев в Британии рискует остаться без жилья – The Telegraph: какое количество и причина

По крайней мере, один из 14 украинских беженцев стал бездомным после разрыва или прекращения отношений со спонсорскими семьями.

Около 50% украинцев, прибывших в Великобританию по программе Homes for Ukraine, могут остаться без крова после прекращения отношений со спонсорами.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Министерства регионального развития, домостроения и местного самоуправления Братании.

С июня 2022 года более 200 тыс. украинцев прибыли в Великобританию либо по программе Homes For Ukraine, либо присоединились к родственникам по семейной схеме. Из них не менее 15 тыс. или около 7,5%, потеряли крышу над головой после прекращения отношений с семьями-спонсорами.

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Это произошло в связи с докладом депутатов из Комитета по государственным счетам, который призвал министров обеспечить "достаточное количество спонсоров" для программы Homes For Ukraine "рентабельным способом". Роджер Гоф, выступающий от Ассоциации местного самоуправления по вопросам беженцев, сказал, что механизмы финансирования советов для поддержки не только прибывших из Украины, но и соискателей убежища нуждаются в "срочном пересмотре".

"Советы невероятно тяжело работают, чтобы поддержать убежище и переселение, и помогли общинам принять около 200 000 украинских беженцев с начала войны. Однако давление многих схем предоставления убежища и переселения все еще усугубляется хронической нехваткой жилья. Это привело к тому, что большое количество украинцев и беженцев покидают приюты и оказываются бездомными", – рассказал Гоф.

Первоначальные прогнозы Министерства регионального развития предполагали, что около 50% украинцев по программе Homes for Ukraine могут остаться без крова после срыва договоренностей со спонсорами.

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Комитет по вопросам государственных счетов расскритиковал правительство за отсутствие информации о том, сколько отношений со спонсорами было разорвано. Чуть меньше трети британских советов не предоставляют регулярно правительству данные о бездомности украинцев.

"Мы обеспокоены тем, что риск бездомности среди украинцев в Великобритании, вероятно, возрастет, поскольку все большее количество спонсорств прекращается или разрывается", — заявили депутаты.

"Спонсоры из Великобритании не обязаны принимать украинских гостей в течение всего времени их пребывания в Великобритании, правительство Великобритании только просит их взять на себя обязательство принимать гостей в течение минимум шести месяцев", – добавили депутаты.

Правительство продолжило выплату благодарности британцам на третий год, чтобы поощрить их продолжать спонсорство. Но есть риск, что отношения украинца с его спонсором могут разорваться.

Напомним, ранее МВД разрешило всем украинцам, уже получившим убежище в Великобритании, продлить свои визы еще на 18 месяцев.

Украинцы, желающие покинуть свою страну в связи с войной, по-прежнему могут подать заявку на приезд в Великобританию по схеме Homes for Ukraine. Однако правила усиливаются, чтобы спонсорами могли становиться только люди, постоянно проживающие или поселившиеся в Британии. Это значит, что украинцы, приехавшие туда по визам, больше не смогут спонсировать семью или друзей по схеме Homes for Ukraine.

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