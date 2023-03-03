Часть местных жителей Брянщины присоединились к "РДК", бойцы которого призывают подниматься на бунт

В ГУР отмечают, что Украина не имеет никакого отношения к событиям, произошедшим в Брянской области.

В военной разведке рассказали, что после событий 2 марта в Брянской области России часть местных жителей присоединилась к "Российскому добровольческому корпусу".

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV.

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Он подчеркнул, что события в Брянской области – это внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения, как это представляют пропагандисты.

"Если говорить о поддержке внутри РФ, то такая поддержка, безусловно, есть. Есть информация о том, что часть местных жителей этих населенных пунктов в Брянщине уже присоединилась в частности к "РДК", — сказал он.

Напомним, 2 марта в Брянской области пропагандисты заявили о проникновении украинских "ДРГ", но впоследствии ответственность за диверсионную вылазку взял на себя так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК). В Telegram-канале РДК опубликовано видео из села Любечаны, на котором вооруженные люди с желтыми повязками на рукавах призывают россиян подниматься на бунт.

Что известно о "Российском добровольческом корпусе"

По информации Википедии, РДК – военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Он входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Состоит из этнических русских эмигрантов, проживающих на территории Украины, а также в других европейских странах .

На эмблеме флага РДК используется стилизованная спайка военизированной молодежной организации Белая идея, созданная в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым.

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