Часть оборонной помощи от США была остановлена на пути в Украину / © ТСН.ua

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Белый дом неожиданно приостановил отправку нескольких видов ценного оружия в Украину, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу оборонных возможностей Киева, особенно на фоне усиления летнего наступления России.

Об этом сообщает FT.

По словам высокопоставленных американских чиновников, среди задержанных вооружений есть перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты для истребителей F-16. Причиной такого шага называют опасения США по поводу собственных военных запасов, которые оказались слишком низкими.

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Это решение Вашингтона усугубляет ситуацию для Украины в крайне нестабильное время. Поскольку Киев в значительной степени зависит от этого оружия для противовоздушной обороны и поддержки передовой. Остановка поставок произошла всего через три дня после крупнейшего комбинированного ракетно-беспилотного удара России по Украине с начала полномасштабного вторжения. Эта резкая эскалация еще больше развеяла слабые надежды на переговорное завершение войны.

«Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку они были обещаны», — отметил украинский чиновник, причастный к военной стратегии. Он добавил, что это подвергнет гражданскую инфраструктуру повышенному риску атак и «существенно повлияет на наше планирование».

Среди приостановленных поставок также: десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, свыше 100 ракет Hellfire, ракеты AIM для ЗРК NASAMS и F-16, противотанковые системы AT4, а также около 250 снарядов для управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), которые используются для поражения.

Белый дом отказался подтверждать конкретные названия вооружения, поставки которого были остановлены. Пентагон продолжает предлагать варианты военной помощи Украине, но «изучает и адаптирует свой подход», заявил замминистра обороны по политике Элбридж Колби. Он отверг критику, назвав ее попыткой «изобразить раскол [внутри Пентагона], которого не существует».

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Администрация президента Украины, Министерства обороны и иностранных дел пока не прокомментировала ситуацию. Ранее Politico уже сообщал о приостановке поставок части вооружения Украине. Решение о задержке оружия было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас. По словам источника, некоторые образцы вооружения уже были в пути в Украину, когда они были возвращены.

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Агрессия России усиливается

За последние месяцы Россия значительно усовершенствовала свои ударные беспилотники иранского образца, что позволило им наносить удары глубже в украинскую территорию с большей быстротой и смертоносностью. Москва также нарастила производство дронов, перегружая украинскую противовоздушную оборону и заставляя Киев использовать все более редкие перехватчики.

В июне Россия запустила рекордные 5438 беспилотников против Украины, что почти на 30% больше, чем в марте (4198 дронов). По данным Воздушных сил Украины, теперь Россия может атаковать Украину таким же количеством беспилотников в день, как год назад в месяц.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что за последние полтора года в Украине было всего два дня без российских атак ракетами и беспилотниками. Россия часто объединяет ударные дроны с крылатыми и баллистическими ракетами, что еще больше усложняет работу ПВО.

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«Отсутствие зенитных ракет Patriot приведет к увеличению успешных российских ракетных ударов по украинским городам, что в свою очередь увеличит количество жертв среди гражданского населения», — считает Виктор Кевлюк, военный эксперт Центра оборонных стратегий в Киеве.

Он также добавил, что «отсутствие ракет GMLRS ограничит возможности наносить ракетные удары по целям в глубине оперативного фронта». По словам Кевлюка, европейские и азиатские источники могут частично компенсировать эти сокращения, но между тем украинской армии будет гораздо труднее.

Президент США Дональд Трамп давно призывает Россию и Украину договориться о прекращении огня. Однако президент России Владимир Путин, похоже, уверен в способности своей армии продолжать бомбить Украину с воздуха и продвигаться на поле боя самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года.

«Решение о прекращении оказания критически важной помощи Украине вряд ли приведут к желаемому президентом Трампом прекращению огня», — отметил Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны.

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Ранее сообщалось, что объявленная администрацией президента США Дональда Трампа пауза в поставках вооружения для Украины является очевидным сигналом о выходе Вашингтона из войны.

В то же время NYT отмечает, что это уже вторая пауза с поставкой оружия по возвращении президента Трампа в должность. В марте Белый дом приостановил всю военную помощь Украине после скандальной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.