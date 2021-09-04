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"Часть полицейских уже наказаны": расследование смерти украинца, замученного копами в Польше, продолжается

"Часть полицейских уже наказаны": расследование смерти украинца, замученного копами в Польше, продолжается

Associated Press

Сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией.

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили о расследовании обстоятельств смерти украинца после избиения полицейскими.

Об этом сообщает "Польское радио".

Вице-министр МВД Мацей Вонсик отметил, что сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией.   В результате действий полицейских во Вроцлаве умер 25-летний гражданин Украины, а в Любене — 34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любене началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации из вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", — сказал он.

Напомним:

  • 25-летний гастарбайтер Дмитрий Никифоренко из города Немирова (Винницкая область) погиб 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинца, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу.
  • В ближайшее время в МИД Польши будет направлено ноту относительно смерти украинца.

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