- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 4245
- Время на прочтение
- 2 мин
Часть самолета Boeing 737 оторвалась прямо во время полета (видео)
Пассажиры рейса Delta Air Lines заметили, что от крыла самолета отходит деталь и сняли этот факт на видео.
Федеральное авиационное управление США (FAA) проводит проверку после инцидента с самолетом Boeing 737, у которого во время рейса в Техас частично отломался закрылок. Происшествие случилось 19 августа перед посадкой.
Об этом сообщает CNN.
Самолет Delta Air Lines, выполнявший рейс №1893 из Орландо в Остин-Бергстром, потерпел неисправность, которую первыми заметили пассажиры — с задней части крыла начала отходить деталь.
«Мы подумали, что это сильная турбулентность. Самолет трясло. Женщина перед нами открыла окошко и сказала, что что-то сломалось. Я тоже посмотрела и испугалась», — рассказала пассажирка Шанила Ариф.
Запись, сделанная Ариф, зафиксировала, как закрылок свисает за крылом самолета, который двигался на большой высоте с высокой скоростью. Пассажирка призналась, что волновалась: если бы элемент полностью оторвался, он мог бы ударить в хвост и вызвать аварию.
В компании Delta подтвердили инцидент: после приземления «было зафиксировано, что часть закрылка на левом крыле отсутствует. Самолет снят с эксплуатации для проведения технического обслуживания».
Заметим, что закрылки — это специальные элементы на крыльях, которые выдвигаются во время взлета и посадки, помогая самолету маневрировать.
«Мы приносим извинения нашим пассажирам за инцидент, ведь нет ничего важнее безопасности наших сотрудников и клиентов», — заявила авиакомпания.
На борту самолета находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.
Delta заверила, что окажет полную поддержку расследованию FAA.
Напомним, в середине августа в аэропорту Калиспелл-Сити в Монтане (США) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Одно из воздушных судов загорелось. Очевидцы сообщали о взрыве и густом черном дыме.