Часть самолета Boeing 737 оторвалась прямо во время полета (видео)

У самолета Boeing 737 авиакомпании Delta Air Lines оторвался закрылок / © скриншот с видео

Реклама

Федеральное авиационное управление США (FAA) проводит проверку после инцидента с самолетом Boeing 737, у которого во время рейса в Техас частично отломался закрылок. Происшествие случилось 19 августа перед посадкой.

Об этом сообщает CNN.

Самолет Delta Air Lines, выполнявший рейс №1893 из Орландо в Остин-Бергстром, потерпел неисправность, которую первыми заметили пассажиры — с задней части крыла начала отходить деталь.

Реклама

«Мы подумали, что это сильная турбулентность. Самолет трясло. Женщина перед нами открыла окошко и сказала, что что-то сломалось. Я тоже посмотрела и испугалась», — рассказала пассажирка Шанила Ариф.

Запись, сделанная Ариф, зафиксировала, как закрылок свисает за крылом самолета, который двигался на большой высоте с высокой скоростью. Пассажирка призналась, что волновалась: если бы элемент полностью оторвался, он мог бы ударить в хвост и вызвать аварию.

Дата публикации 13:39, 22.08.25 Количество просмотров 24 Во время полета оторвалась часть крыла самолета Boeing 737

В компании Delta подтвердили инцидент: после приземления «было зафиксировано, что часть закрылка на левом крыле отсутствует. Самолет снят с эксплуатации для проведения технического обслуживания».

Заметим, что закрылки — это специальные элементы на крыльях, которые выдвигаются во время взлета и посадки, помогая самолету маневрировать.

Реклама

«Мы приносим извинения нашим пассажирам за инцидент, ведь нет ничего важнее безопасности наших сотрудников и клиентов», — заявила авиакомпания.

На борту самолета находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

Delta заверила, что окажет полную поддержку расследованию FAA.

Напомним, в середине августа в аэропорту Калиспелл-Сити в Монтане (США) на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Одно из воздушных судов загорелось. Очевидцы сообщали о взрыве и густом черном дыме.