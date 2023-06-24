Частная армия Пригожина пополнилась новым оружием: серьезная угроза Путину и Москве — Bild

В частной армии российского военного преступника Евгения Пригожина, который в ночь на 24 июня начал бунт против Кремля, появилось оружие, которое раньше не замечали.

Как утверждает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рипке, это может свидетельствовать о том, что к "вагнеровцам" присоединились какие-то подразделения российских силовых структур.

По его словам, еще несколько дней назад у группировки не было того многочисленного оружия, которое можно увидеть у них на фото и видео во время захвата российского города Ростов-на-Дону и марша на Москву.

Аналитик предполагает, что "вагнеровцы" могли дополнительно вооружиться, захватив несколько военных баз за несколько часов до мятежа, или, что, по его мнению, вероятней, частная армия Пригожина состоит из большего количества бойцов, чем готовы признать в Кремле.

Таким образом, у Пригожина может вполне хватить ресурсов, чтобы успешно осуществить наступательную кампанию на Москву.

"В таком случае Путину пришлось бы серьезно опасаться за свою власть", — заключает эксперт.

Тем временем в Липецкой области РФ начали перекапывать автотрассы, чтобы не допустить военные колонны наемников ЧВК "Вагнер" в Москву.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников повел их походом на столицу Москву. ТСН.ua ведет онлайн-трансляцию событий.

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