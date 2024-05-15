Частный Boeing Трампа столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту Флориды: что известно

Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руля в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 12 мая.

"Dо время руления крыло зацепилось за припаркованный и незанятый корпоративный самолет", – говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации (ФАУ).

В ведомстве отметили, что идет расследование. В ФАУ не уточнили, кому принадлежит самолет.

Ранее сообщалось, что Трампу грозит заключение из-за разглашения информации о суде.

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