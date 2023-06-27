Частный самолет Пригожина сел в Беларуси – мониторинговый канал

Утром 27 июня самолет, принадлежащий главарю террористов ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, совершил посадку на военном аэродроме Беларуси под Минском.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

"Бизнес Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском в 07:40", — говорится в сообщении.

Также авторы паблика добавляют, что в Беларусь из России прилетел еще один бизнесджет BAe 125-800B Пригожина.

"Бизнес-джет BAe 125-800B с регистр. номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме "Мачулищи" в 7:58", — заметил тг-канал.

Самолет Пригожина приземлился в Белоруссии. ФОТО: сундуки

Где находится Пригожин

Отметим, 26 июня мониторинговый канал "Белорусские Гаюны" сообщал, что самолеты Пригожина находятся на территории России. Первый бизнесджет BAe 125-800B (RA-02731) от 22 июня находится в Москве. Второй, который и является у него основным, Embraer Legacy 600 (RA-02795) вчера из Питера летал на юг России и поздно вечером вернулся в Санкт-Петербург.

Тем временем Telegram-канал BRIEF в этот же день писал, что Пригожин был замечен в отеле Green City, что в Минске. Подтверждения этой информации не было.

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