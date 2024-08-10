Частный самолет Трампа не долетел до места назначения: что произошло

Частный самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности на полпути к месту назначения.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Екатерина Федорченко.

Самолет приземлился в американском штате Монтана в полутора сотнях миль (около 240 км) от того места, куда направлялся политик.

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Посадка прошла успешно, и Дональд Трамп спокойно покинул свой воздушный транспорт. Впоследствии он воспользовался частным самолетом, чтобы отправиться дальше.

Подробностей об этой аварийной посадке немного, говорят лишь о механической проблеме, не связанной с вопросами безопасности.

Как сообщает CBS News, своим самолетом Дональд Трамп направлялся в город Бозмэн, штат Монтана, где у него был запланирован предвыборный митинг. Но самолету пришлось приземлиться в Биллингсе.

В заявлении Международного аэропорта Биллингс-Логан, цитируемом американским изданием, сообщили, что самолет Трампа "приземлился без инцидентов", после чего Трамп вылетел в Бозмен на другом частном самолете.

Более подробной информации о неисправности самолета Трампа не было.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Трамп на самолете пошел на аварийную посадку и вляпался в новый скандал!"

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение уха в результате стрельбы в штате Пенсильвания во время выступления перед избирателями. После этого действующий хозяин Белого дома Джо Байден распорядился Секретной службе по усилению безопасности Трампа.

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