Часы Нила Армстронга из 18-каратного золота продадут на аукционе: фото и цена

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Старинные часы астронавта NASA Нила Армстронга из 18-каратного золота продадут на аукционе за 1,9 млн долларов (80 492 000 млн гривен).

Об этом сообщает What's the Jam .

Часы Omega Speedmaster носил астронавт и они были подарены ему во время торжественного ужина в 1969 году. Это было сделано в честь его знаменитой высадки на Луну в том году.

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Таких часов, созданных швейцарскими часовщиками, было всего 28.

Часы Нила Армстронга / © RR Auction

Первые два были подарены президенту Ричарду Никсону и вице-президенту Спиро Эгню, а остальные астронавтам NASA.

На золотых часах отчеканено имя Армстронга, его миссии, цитата и число 17, которое датирует полет астронавта в космос.

Часы Нила Армстронга / © RR Auction

Половина цены на этом историческом аукционе будет передана благотворительным организациям, выбранным сыном Нила, Марком Армстронгом.

Марк рассказал, что эти часы много значили для его отца: «Эти часы, которые мой отец любил носить в особых случаях, символизирует одно из самых выдающихся достижений в истории человечества. Значительная часть, полученных от продажи этих часов, пойдет на благотворительные цели, в которые верил мой отец, продолжая влияние, которое он и многие другие американцы оказали на человечество более полувека назад».

Нил Армстронг / © RR Auction

Часы имеют корпус из 18-каратного золота, а часовые маркеры изготовлены из оникса, имеют по две грани и вставлены в золотую оправу.

Стрелки черного цвета с золотыми центрами создают великолепный контраст с циферблатом из золота.

Золотой браслет имеет полые звенья и небольшую 14-миллиметровую золотую застежку с декором в виде полосок.

Нил Армстронг / © RR Auction

Аукцион RR Auction проведет торги в Кембридже, недалеко от Бостона, штат Массачусетс, США, и они состоятся 17 апреля.

Армстронг умер в 2012 году в возрасте 82 лет.

Напомним, прозрачный костюм Шер продали на аукционе почти за 163 тысячи долларов.