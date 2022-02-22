Часы Путина отставали более чем на 10 часов: президент РФ подписал указ о признании ОРДЛО ранее

Наручные часы Путина отставали более чем на 10 часов от реального времени подписания указов.

Во время подписания президентом страны-агрессорки Владимиром Путин в казу о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" его наручные часы отставали во времени.

Об этом сообщают РосСМИ.

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На видео с подписанием документов о признании "ЛДНР" часы Путина показывают 12:15. Его часы отставали более чем на 10 часов. Следует отметить, что подписание документов состоялось примерно в 22:35 по московскому времени.

Кроме этого, по данным "Новая газета", обращение "вожаков" ОРДЛО с просьбой признать их "независимость", судя по метаданным, было записано ранее – около 14:00.

Стоит отметить, по информации СМИ, состоявшееся 21 февраля заседание Совбеза РФ также показали в записи. Об этом свидетельствовали часы на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он показывает 12:47, а собственно трансляция проходила на пять часов позже.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал сегодня вечером, 21 февраля, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине из-за признания Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание ЛНР и ДНР. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

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