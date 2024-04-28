Часы самого богатого человека на "Титанике" продали за рекордную сумму

В Великобритании с аукциона продали золотые карманные часы самого богатого человека на "Титанике". Частный американский коллекционер из США заплатил за него рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около полутора миллионов долларов).

Об этом пишет Bloomberg.

Первый владелец часов — 47-летний бизнесмен Джон Джейкоб Астор, утонул вместе с кораблем в 1912 году.

Тело Астора достали из Атлантического океана через семь дней после трагедии. С ним обнаружены его изысканные 14-каратные золотые карманные часы Waltham с гравировкой JJA.

Астор известен как самый богатый пассажир на борту "Титаника" и в то время считался одним из самых богатых в мире. Его чистый капитал составил примерно 87 миллионов долларов США, что эквивалентно нескольким миллиардам долларов сегодня.

Напомним, предыдущая самая огромная за артефакты "Титаника" сумма составляла 1,1 миллиона фунтов стерлингов за скрипку, на которой играли во время того, как корабль шел ко дну. Ее продали в 2013 году. Футляр для скрипки был продан на том же аукционе, что и карманные часы Henry Aldridge & Son за 360 тысяч фунтов.

"Титаник" шел из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

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