Часы судного дня показывают время беспрецедентной опасности: 90 секунд до полуночи из-за войны в Украине

24 января 2023 года стрелки Часов судного дня снова начали двигаться.

В этом году Совет науки и безопасности журнала Bulletin of the Atomic Scientists перевел стрелки Часов судного дня вперед, в значительной степени (хотя и не исключительно) из-за возрастающей опасности войны в Украине. Часы теперь показывают 90 секунд до полуночи – ближайшее значение к глобальной катастрофе.

Часы судного дня — это многое одновременно: это метафора, это логотип, это бренд и это один из самых узнаваемых символов за последние 100 лет. Он проник не только в медиаландшафт, но и в самую культуру. Часы Судного дня появляются в романах Стивена Кинга и Пирса Энтони, песнях The Who и The Clash, а также комиксах, таких как Watchmen и Stormwatch.

Фото: ТСН.ua

Мощный символ Часов судного дня повлиял на культуру, политику и глобальную политику, а также помог сформировать дискуссии и стратегии ядерной опасности, изменения климата и революционных технологий.

Напомним, что в 2020 году стрелки Часов судного дня остановились на отметке 100 секунд до полуночи из-за угрозы глобальной катастрофы.

А в 2019 году до глобальной катастрофы осталось "две минуты" по мнению ученых-ядерщиков и стрелки Часов судного дня замерли на 23:58.

