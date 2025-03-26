The Atlantic опубликовали переписку об ударах США по хуситам из закрытого чата в Signal

В групповом чате с красноречивым названием "малая группа хуситского ПК" речь шла о планах ударов, временных рамках, погодных условиях, типах вооружений, даже точной идентификации целей.

Журналист The Atlantic случайно получил доступ к сверхсекретной переписке американских чиновников по военной операции против хуситов в Йемене — все из-за ошибки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Волтца, который добавил редактора в закрытый чат в Signal.

The Atlantic опубликовал фрагменты переписки из закрытой группы в Signal.

В групповом чате с красноречивым названием "малая группа хуситского ПК" речь шла о планах ударов, временных рамках, погодных условиях, типах вооружений, даже точной идентификации целей. Сообщения появлялись в реальном времени, что могло поставить под угрозу саму операцию.

15 марта, в день атаки, заместитель министра обороны Пит Хегсет разослал подробный тайминг будущих ударов. Среди сообщений — запуск истребителей F-18, начало атак дронами MQ-9, удары "Томагавками" и сообщения об оперативной безопасности: "Мы чисты OPSEC". Все это получил и сторонний наблюдатель — журналист Голдберг, не имевший никакого отношения к операции.

В чате было упомянуто, что американские военные на тот момент уже точно идентифицировали главную цель — старшего ракетчика хуситов, который входил в дом своей девушки. Позже командующие подтвердили, что здание "завалилось" после удара. В переписке приняли участие не только Уолтц и Хегсет, но и вице-президент США Джей Ди Венс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие чиновники. Операцию сопровождали одобрительные сообщения и даже эмодзи с кулаком, флагом США и огнем.

The Atlantic опублікували переписку про удари США по хуситах із закритого чату у Signal. / Фото: The Atlantic

По данным хуситского министерства здравоохранения, в результате ударов погибли по меньшей мере 53 человека. Эти данные пока не подтверждены независимыми источниками.

Ситуация вызвала волну беспокойства из-за риска утечки сверхсекретной информации. Если бы данные по переписке попали в вражеские структуры, хуситы должны по крайней мере два часа на подготовку к ударам — что могло поставить под угрозу жизнь американских военных и провалить операцию.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в том числе удары по хуситам.