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ChatGPT назвал пять государств, на которые распадется Россия
В некоторых сценариях количество новых образований на территории РФ достигает 10–20 и более.
Искусственный интеллект ChatGPT проанализировал мнения экспертов о возможном распаде Российской Федерации и предположил, какие пять независимых государств могли бы возникнуть на ее месте.
Соответствующий запрос в нейросеть направило издание «Телеграф».
По данным ChatGPT, в экспертных кругах чаще всего упоминаются следующие потенциальные образования:
Европейская Россия с ядром в Москве и Центральной России стала бы крупнейшим по экономическому и демографическому потенциалу государством-преемником — именно здесь сосредоточены федеральные органы власти и основная часть населения;
Уральская республика сформировалась бы на промышленном фундаменте региона — металлургии и машиностроении;
Сибирская республика с центрами в Новосибирске или Красноярске опиралась бы на природные ресурсы, энергетику и научные учреждения;
Дальневосточная республика со столицей во Владивостоке имела бы естественную ориентацию на Азиатско-Тихоокеанский регион, с которым уже сейчас связана тесными экономическими отношениями;
Северный Кавказ из-за высокой этнической и политической неоднородности мог бы стать либо несколькими отдельными государствами, либо единой конфедерацией.
ИИ также отмечает, что существуют и альтернативные модели, при которых самостоятельными государствами становятся Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) или другие национальные республики. В некоторых сценариях количество новых образований достигает 10–20 и более.
При этом ChatGPT подчеркивает принципиальную неопределенность любых подобных прогнозов.
«Никто не может точно предсказать, развалится ли Россия вообще, а тем более — на какие именно государства. Любой конкретный список будет спекуляцией», — говорится в ответе нейросети.
Кто возглавит новые государства
Еще большей является неопределенность в отношении будущих лидеров новых государств.
ChatGPT напоминает опыт распада СССР и Югославии: большинство деятелей, которые в конечном итоге возглавили новые страны, за несколько лет до этого не рассматривались в качестве вероятных лидеров.
«Любые конкретные названия будущих гипотетических государств России сегодня были бы не прогнозом, а предположением без надёжной основы», — резюмирует искусственный интеллект.
Напомним, ранее немецкий политолог Андреас Умланд заявил, что европейские государства должны уже сейчас готовиться к возможному сценарию распада Российской Федерации, вероятность которого возрастает по мере продолжения войны против Украины.