ChatGPT отправил туристов в ловушку: в Польше путешественники застряли на горном перевале

Маршрут, предложенный ИИ, не учел время года и погодные условия.

В Польше путешественники отправились в горы по маршруту, предложенному ChatGPT, и оказались в ловушке, из которой не смогли выбраться самостоятельно.

Об этом пишет Portal Tatrzański.

"Искусственный интеллект все больше проникает в нашу жизнь. Во многих местах даже многовато. Недавно это произошло в Татрах, где туристы, обратившись к популярному ChatGTP, выбрали очень опасный в это время года маршрут из Долины пяти польских прудов в Халу-Гонсеницеву", – говорится в сообщении.

Нейросеть предложила туристам кратчайший путь через перевал Кшижне.

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"Стоит также добавить, что условия того дня были действительно тяжелыми. К счастью, спасатели успели вовремя вывезли туристов со знаменитого перевала", – отмечается в материале.

Специалисты по горным походам отметили, что туристы не пострадали чудом, так как безграничное доверие к современным технологиям могло повлечь за собой трагедию. Поэтому эксперты советуют планировать маршруты для походов в горы с помощью обычной карты и знающих проводников.

Напомним, в Австралии турист две недели бродил в горах Нового Южного Уэльса. Парень отделился от туристической группы, чтобы прогуляться самостоятельно. Он выжил благодаря двум злаковым батончикам, ягодам и воде из ручьев.

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