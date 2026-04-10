ChatGPT под прицелом: неизвестный чуть не сжег имение главы OpenAI
В Сан-Франциско арестован мужчина, бросивший «коктейль Молотова» в дом директора OpenAI Сэма Альтмана.
Неизвестный мужчина бросил бутылку с коктейлем Молотова в дом генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).
Об этом сообщает издание The Guardian.
Подозреваемый, якобы бросивший зажигательную смесь в резиденцию стоимостью 27 миллионов долларов, был арестован. Тот же человек якобы угрожал поджечь штаб-квартиру OpenAI в городе. Сообщений о пострадавших нет.
OpenAI, наиболее известная как разработчик популярного чат-бота ChatGPT, подтвердила инцидент.
«Сегодня утром кто-то бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана, а также угрожал нашей штаб-квартире в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал. Мы глубоко ценим быстроту реакции полиции Сан-Франциско и поддержку города в обеспечении безопасности наших сотрудников. Человек находится под стражей, и мы помогаем правоохранительным органам в их расследовании», — сказал представитель компании.
В прошлом году OpenAI закрыла свой офис в Сан-Франциско после того, как компания сообщила об угрозе от лица, когда-то связанного с группой активистов, выступающих против искусственного интеллекта.
Сэм Альтман — американский предприниматель и миллиардер. С 2019 года занимает должность генерального директора компании OpenAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман, основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос и другие технологические гиганты строят секретные бункеры для избавления от кризисов, мировой войны, пандемий и климатических катастроф.
«Простым смертным» места там нет только медикам и обслуживающему персоналу.
Война с Ираном лишь усугубила «лихорадку» на укрытие среди элит США и Ближнего Востока.