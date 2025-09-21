ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею $150 тысяч: что сделала победительница с деньгами

ChatGPT / © pixabay.com

Керри Эдвардс из города Мидлотиан, Вирджиния, впервые решила сыграть в Powerball и попросила помощи у ChatGPT для выбора чисел. Искусственный интеллект подсказал комбинацию, принесшую женщине $150 000 в розыгрыше 8 сентября.

Об этом рассказывает Newsweek.

Эдвардс угадала четыре из пяти основных номеров и Powerball, а благодаря опции Power Play ее выигрыш втрое вырос.

По словам победительницы, когда она получила сообщение о выигрыше, сначала решила, что это мошенничество. Лишь проверив свой аккаунт, она убедилась, что стала обладательницей большого приза.

Но неожиданные деньги женщина решила не оставлять себе. На следующий день она пожертвовала всю сумму на три благотворительные организации:

AFTD — ассоциацию, финансирующую исследование болезни, унесшей жизни ее мужа-пожарного;

Shalom Farms – организацию, которая борется с голодом и нехваткой продовольствия;

Navy-Marine Corps Relief Society – фонд помощи военным и их семьям.

"Я знала, что должна отдать все. Это благословение, и я хочу, чтобы оно помогло другим", - сказала Эдвардс на пресс-конференции.

Она объяснила, что для нее это не просто выигрыш, а возможность показать пример того, как неожиданное счастье может превратиться в поддержку для тех, кто в этом больше всего нуждается.

